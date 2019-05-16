Министр финансов Индонезии рассказала о «легкости ведения бизнеса» в стране

Джакарта, , 16:24 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати приветствовала рост позиций Индонезии в международном рейтинге Ease of Doing Business Rank (EoDB), который отражает «легкость ведения бизнеса в стране», сообщает издание Rakyat Merdeka.

«Легкость ведения бизнеса в Индонезии в настоящее время находится в хорошем состоянии. Потому что за последние 5 лет Индонезия смогла ускориться и занять 70-ю позицию», — заявила Сри Мульяни в министерстве энергетики и минеральных ресурсов.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо выразил сожаление, в связи с тем, что процесс лицензирования бизнеса в Индонезии все ещё остается сложным. По его словам, нормативные акты должны быть незамедлительно урезаны, а процесс урегулирования осуществляться вовремя.

Известно, что Индонезия нацелена войти в число 40 стран рейтинга EoDB в 2019 году.

Напомним, рейтинг Ease of Doing Business Rank Всемирного банка охватывает 190 стран мира. В первую пятерку вошли Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг и Южная Корея. США заняли восьмую позицию, Китай — 46, а Российская Федерация — 31. Последние три места в списке занимают Венесуэла (188), Эритрея (189) и Сомали (190).