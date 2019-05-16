Портфельные компании РВК в 2018 году увеличили экспортную выручку вдвое

Москва, , 15:55 — REGNUM Портфельные компании фондов с участием капитала Российской венчурной компании (РВК) в 2018 году увеличили экспортную выручку до $88,4 млн (5,7 млрд рублей) — в два раза по отношению к показателю 2017 года. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба компании.

«Двукратное увеличение объемов экспорта за 2018 год демонстрирует востребованность отечественных технологий на зарубежных рынках, а также конкурентоспособность выбранных компаниями бизнес-моделей», — прокомментировал результат заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

Отмечается, что наиболее востребованными за рубежом оказались технологии «Пермской химической компании», выпускающей продукцию тонкой и специализированной химии, московской «Иннолюм», создавшей гребенчатые лазеры на основе метода квантовых точек и квантовых колодцев, и некоторых других.

Общая выручка портфельных компаний фондов с участием капитала РВК в 2018 году составила $123 млн (8 млрд рублей). Объём уплаченных налогов в федеральный бюджет составил 1,3 млрд рублей за прошедший год.

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