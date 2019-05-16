В Казахстане могут появиться два города-миллионника

Нур-Султан, 16 мая 2019, 15:59 — REGNUM Города-миллионники в Казахстане станут точками роста, которые будут притягивать людей, знания и технологии. Об этом 16 мая заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на XII астанинском экономическом форуме, сообщает издание Zakon.kz.
Он напомнил, что на сегодняшний день в Казахстане находится три города-миллионника: Алма-Ата, Нур-Султан и Чимкент. Назарбаев отметил, что в этот список готовятся войти еще два города. Однако бывший глава республики не уточнил, какие именно города станут миллионниками.
Во время экономического форума в Нур-Султане обсуждалась роль урбанизации в экономическом развитии стран. Назарбаев считает, что урбанизация будет способствовать росту, если будет повышаться производительность труда и внедряться инновации.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая заместитель председателя Госсовета Китая Хань Чжэн, выступая на XII астанинском экономическом форуме, заявил, что Пекин готов поделиться экономическими возможностями с Нур-Султаном, в том числе в сфере урбанизации.
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