В Калининградской области отчитались о компенсациях за цифровое ТВ

Калининград, , 15:52 — REGNUM В Калининградской области за два месяца компенсации за переход на цифровое ТВ получили 12 малообеспеченных семей, сообщила сегодня, 16 мая, пресс-служба правительства Калининградской области.

Компенсации составляют не более тысячи рублей на одну семью, а покрытие расходов 12 семьям называется «умеренной востребованностью».

«Калининградская область одной из первых в стране приступила к внедрению цифрового ТВ. Эта работа началась ещё в 2009 году, а в 2010 году мы вывели цифру в эфир. Для большинства жителей цифровой формат телевидения с качественной картинкой 20 основных каналов — это уже реальность», — цитирует слова регионального министра соцполитики Алексея Игнатенко пресс-служба правительства Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года начался поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание — на стандарт DVB-T2. В Тверской области — пилотном регионе — аналоговый сигнал отключили в декабре 2018 года. Затем переход произошел в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях и в Чечне. Остальные 57 регионов РФ переведут на цифровое вещание 3 июня.