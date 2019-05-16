Нефть стремится к отметке $73

Москва, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 16 мая, нефтяные котировки продолжили рост преодолев важный психологический уровень $72 за баррель нефти марки Brent. Драйверы повышения связаны в основном с опасениями сокращения предложения чёрного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Хотя запасы сырой нефти в США за предыдущую неделю поднялись на 5,4 млн баррелей, но уменьшились запасы бензина на 1,12 млн баррелей, что вызвало негатив у инвесторов, учитывая высокий спрос в начале автомобильного сезона. Кроме того, снизилась добыча в США на 0,1 млн баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей. А ведь именно повышение добычи сланцевиками США традиционно выступает одним из факторов, ограничивающих удорожание ресурса», — отметил эксперт.

Не списаны со счетов и последствия воскресных атак на танкеры в Персидском заливе. В них инвесторы видят угрозы со стороны прежде всего Ирана по возникновению нового конфликта в данной сфере на Ближнем Востоке и уменьшению поставок в регионе.

«Ближайшей целью и локальным техническим ограничением роста цены выступает уровень $72,60−73,20. 17 мая возможна приостановка роста как эффект закрытия позиций перед выходными. Помимо этого, вечером 17 мая важным для рынка будет выход данных о числе действующих буровых установок в США. Вероятный диапазон колебаний цены Brent 17 мая с учётом перечисленных факторов составит $71,70 — 73,20 за баррель», — считает Гойхман.

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