В Новой Москве ежедневно сдают по жилому дому

Москва, , 15:49 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, каждый день сдается один-два дома. За первые четыре месяца 2019 года было введено около 80 тыс. кв. метров домов ИЖС, что примерно составляет 15% от всей жилой недвижимости, построенной в Новой Москве за этот срок.

«В первом поясе урбанизации, Новомосковском округе, конечно, строятся многоэтажные жилые комплексы. Их доля составляет почти 90%. А в Троицком округе преобладают дома меньшей этажности», — пояснил чиновник.

Жидкин считает, что у индивидуального жилья в столице есть хорошие перспективы.