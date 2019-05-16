Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Сеуле прошла встреча, посвященная сельхозпартнерству США и Южной Кореи

Экономика

На встрече присутствовали около 80 представителей южнокорейской и международной сельскохозяйственной индустрии

Сеул, 16 мая 2019, 15:52 — REGNUM  В Южной Корее прошло памятное мероприятие, посвященное американо-корейскому сельскохозяйственному партнерству. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мероприятие состоялось 15 мая в посольстве США, расположенном в районе Чун-гу города Сеула.

Известно, что в мероприятии приняло участие около 80 представителей южнокорейской и международной сельскохозяйственной индустрии, в том числе министр сельского хозяйства США Сонни Пердью, посол США в Южной Корее Гарри Харрис, председатель Американской торговой палаты в Южной Корее Джеймс Ким, глава Института экономики сельского хозяйства Ким Чхан Гиль.

«Южная Корея — отличный помощник, сотрудник сферы сельского хозяйства США. Каждый, кто присутствует сегодня на встрече — ВИП персона, которая играет важную роль в отношениях между США и Южной Кореей», — сообщил министр сельского хозяйства США.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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