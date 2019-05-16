Эксперт: 65% семей без сбережений – это еще оптимистическая оценка

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Итоги исследования, согласно которым накопления есть у 35% семей в России, можно считать оптимистичными, потому что по другим данным этот показатель не превышает 25%, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 мая, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя сообщения Левада-центра.

Как сообщилось ранее, по данным социологов, у 65% российских семей отсутствуют сбережения. Этот показатель остается почти неизменным с 2012 года. Средний размер сбережений тех, у кого они есть (в основном — у жителей крупных городов), составляет от 140 до 219 тыс. рублей.

«65% — это еще очень оптимистичный показатель. По некоторым другим оценкам, сбережений нет у трех четвертей граждан. Да и что такое 200 тысяч рублей? Это то, что называется «на черный день» или же «на похороны».

Откладывать гражданам нечего. Важный показатель — доля граждан, которые ездят за границу: по разным оценкам это от 3 до 5% населения. То же самое касается числа покупок новых автомобилей: мы видим, как растет спрос на подержанные машины.

У большинства граждане просто нет лишних денег», — отметил Александр Ходачек.