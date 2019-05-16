Действия посла США по «Северному потоку — 2» в ФРГ признаны неприемлемыми

Берлин, , 15:43 — REGNUM Негативная оценка действий посла США в Германии была дана 16 мая на конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС. Газовый аспект» главой комитета бундестага по экономике и энергетике Клаусом Эрнстом, сообщило RT.

Характеризуя ситуацию, сложившуюся вокруг строительства газопровода, Клаус Эрнст заявил: «Американцы хотят продавать свой газ на европейском рынке, и меры, которые они для этого задействуют, не всегда приятны. Эти меры направлены не только против россиян, но и целенаправленно против европейцев, например, против немецких компаний, которые участвуют в «Северном потоке — 2».

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике: «Действия американского посла в ФРГ в настоящее время просто неприемлемы, возникает впечатление, что мы являемся колонией США».

Подчеркнув важность для экономики Германии проекта «Северного потока — 2», Клаус Эрнст сообщил: «Российский газ для нас более привлекателен, чем сжиженный, по экологическим причинам. Во-вторых, исходя из цены, американский газ неконкурентоспособен по сравнению с российским».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне, заявил, что Соединённые Штаты просто обязаны не дать России достроить газопровод «Северный поток — 2».

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