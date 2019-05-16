«Россия себя таким образом ведет – непонятным» — Лукашенко

Минск, , 15:24 — REGNUM Александр Лукашенко 16 мая назначил новых руководителей Академии наук, ректоров, министерств и ведомств, а также исполкомов разных уровней. Попутно были обсуждены проблемные вопросы в белорусской промышленности и отношения с Россией.

«На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать. Тем более, Россия себя таким образом ведет — непонятным. Даже планы выработали с ними — балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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В связи с этим Лукашенко заявил, что из-за проблем с экспортом белорусским сельхозпроизводителям не стоит форсировать увеличение объемов производства молока и мяса. В объёмах производства «в крайнем случае, по говядине нам придется держать», считает он.

«Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением. Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов и так далее», — добавил белорусский лидер.

Назначая нового гендиректора Минского автозавода (формально — согласовывая назначение), Лукашенко сообщил, что недоволен убыточностью предприятия: «Мы это предприятие не можем потерять. МАЗ, БелАЗ, МТЗ — это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения».

Лукашенко также прокомментировал анонсированную, но совершенно незаметную парламентскую кампанию 2019 года и президентскую кампанию 2020 года, в ходе которой он намерен продлить свои полномочия ещё на пятилетку (беспрерывно правя с 1994 года). При этом он отметил: «Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически».

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Напомним, что президентская кампания в Белоруссии фактически стартовала в 2018 году. Прозападная оппозиция обозначила несколько своих кандидатов, спарринг-партнёром Лукашенко избрана националистка Елена Анисим, скандально известная пропагандой терроризма, русофобией и дискриминационными «мовными» инициативами. Пророссийских кандидатов за всё время президентских выборов в Белоруссии не было.