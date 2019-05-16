Госдума приняла законопроект о нулевом НДС для межрегиональных перелетов

Москва, , 15:20 — REGNUM Правительственный законопроект о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для перелетов между регионами РФ минуя Москву, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Речь идет о налогообложении организации и услуг авиаперевозок между городами РФ напрямую, в облет Москвы. Сегодня на такие услуги действует ставка НДС в 10%. Но при этом в законе есть исключения — например, на полеты в Крым, Севастополь, Дальний Восток и Калининград действует льготная нулевая ставка НДС.

Правительство предлагает бессрочно распространить такие правила на все перелеты между городами РФ, чтобы наладить прямое авиасообщение между регионами. Речь идет только о полетах напрямую между городами, минуя воздушное пространство Москвы. Если закон будет принят, то услуги по авиасообщению между городами будут облагаться по нулевой ставке НДС, но если маршрут при этом будет проложен через Москву, то ставка НДС составит 10%.

«Законопроект не направлен на то, чтобы авиакомпании не летали в Москву — в Москву все как рейсы совершаются, так и будут совершаться, это выгодное направление. Проблема лишь в том, что у нас зачастую, чтобы добраться с помощью авиатранспорта из одного субъекта в соседний, необходимо использовать авиаперелет через Москву, потому что самолет летает не каждый день, либо в неудобное время, либо вообще не летает», — отметил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе пленарного заседания.

При этом, отметил он, правительство в этом законопроекте не ставило цель урегулировать цены на внутренние авиабилеты.

«Законопроект направлен на то, чтобы такие прямые межрегиональные перевозки сделать более выгодными. Соответственно, если они (самолеты авиакомпании) вообще не летают (в соседний регион), то снижение финансовой нагрузки на рейс может послужить стимулом для того, чтобы такой рейс запустить. Если билет стоит слишком дорого, то снижение налоговой нагрузки на такой межрегиональный рейс приведет к снижению стоимости авиабилетов, если ситуация там полностью конкурентна», — подчеркнул Трунин.

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