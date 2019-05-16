В Новосибирской области может появиться нефтяной полигон

Новосибирск, , 15:08 — REGNUM Перспективы создания нефтяного полигона в Новосибирской области обсудили участники круглого стола в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. Об этом 16 мая сообщает издание «Наука в Сибири».

«На полигоне предполагается апробация методик и технологий для разведки и добычи нефти, проверка математических моделей, опытно-промышленные испытания оборудования и приборов», — сообщил координатор проекта, генеральный директор компании «Новосибэко» Сергей Тимофеев.

В свою очередь директор ИНГГ СО РАН доктор технических наук Игорь Ельцов отметил, что организация полигона потребует создания консорциума научных, образовательных и коммерческих организаций с необходимыми компетенциями, а ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий, доктор технических наук Александр Карпик выразил необходимость реализации проекта на уровне государства.

Завершая заседание, участники встречи договорились провести другие мероприятия с привлечением недропользователей и инвесторов, чтобы обсудить весь комплекс вопросов и выработать концепцию проекта.

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