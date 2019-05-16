Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Новосибирской области может появиться нефтяной полигон

Экономика

Учёные планируют привлечь к обсуждению темы недропользователей и инвесторов

Новосибирск, 16 мая 2019, 15:08 — REGNUM  Перспективы создания нефтяного полигона в Новосибирской области обсудили участники круглого стола в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. Об этом 16 мая сообщает издание «Наука в Сибири».

«На полигоне предполагается апробация методик и технологий для разведки и добычи нефти, проверка математических моделей, опытно-промышленные испытания оборудования и приборов», — сообщил координатор проекта, генеральный директор компании «Новосибэко» Сергей Тимофеев.

В свою очередь директор ИНГГ СО РАН доктор технических наук Игорь Ельцов отметил, что организация полигона потребует создания консорциума научных, образовательных и коммерческих организаций с необходимыми компетенциями, а ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий, доктор технических наук Александр Карпик выразил необходимость реализации проекта на уровне государства.

Завершая заседание, участники встречи договорились провести другие мероприятия с привлечением недропользователей и инвесторов, чтобы обсудить весь комплекс вопросов и выработать концепцию проекта.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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