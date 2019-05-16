Объем платных услуг в Таджикистане превысил $400 млн

Душанбе, , 15:19 — REGNUM Объем платных услуг в Таджикистане по итогам первых четырех месяцев 2019 года составил 3,8 млрд сомони ($408,6 млн), что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

За отчетный период объем платных услуг, оказанных населению Таджикистана, составил 3,5 млрд сомони ($371 млн), что составляет 92,1% от общего объема услуг.

Объем платных услуг на душу населения в Душанбе в 4,6 раза превышает средний показатель по Таджикистану.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года объем услуг, оказанных населению Таджикистана, составил 1,9 млрд сомони ($206 млн), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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