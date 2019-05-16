Четверг, 16 Мая 2019 года
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«Полярные авиалинии» получат семь вертолётов Ансат

Экономика

Первая поставка запланирована на 2021 год

Москва, 16 мая 2019, 14:53 — REGNUM  Холдинг «Вертолеты России» и авиакомпания «Полярные авиалинии» подписали соглашение на поставку семи вертолётов Ансат, сообщает 16 мая пресс-служба холдинга.

Подписание соглашения прошло на одиннадцатой Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019.

«Первая поставка запланирована на 2021 год. Сегодня мы подписали с нашими партнерами соответствующее соглашение», — прокомментировал сделку глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, спроектированный и выпускаемый Казанским вертолетным заводом (входит в холдинг «Вертолеты России»). Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать салон как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до восьми человек.

Авиакомпания «Полярные авиалинии» создана в 1997 году. Осуществляет региональные перевозки в Якутии. Базируется в Якутске, имеет филиалы в Батагае, Нюрбе, Тикси, Зырянке.

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