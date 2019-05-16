Уровень годовой инфляции в Италии вырос до 1,1%

Рим, , 14:51 — REGNUM По данным за апрель 2019 года, уровень годовой инфляции в Италии составил 1,1%, сообщает в четверг, 16 мая, Adnkronos со ссылкой на сообщение национальной службы статистики.

По итогам марта 2019 года уровень годовой инфляции составлял 1%. В сравнении с мартом инфляция составил 0,2%.

Быстрее всего росла стоимость транспортных услуг — подорожание составило 2,8%. Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов включают также средства по уходу за телом и средства по уходу за домом, выросла на 0,3%.