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Уровень годовой инфляции в Италии вырос до 1,1%

Экономика

Стоимость потребительской корзины выросла на 0,3%

Рим, 16 мая 2019, 14:51 — REGNUM  По данным за апрель 2019 года, уровень годовой инфляции в Италии составил 1,1%, сообщает в четверг, 16 мая, Adnkronos со ссылкой на сообщение национальной службы статистики.

По итогам марта 2019 года уровень годовой инфляции составлял 1%. В сравнении с мартом инфляция составил 0,2%.

Быстрее всего росла стоимость транспортных услуг — подорожание составило 2,8%. Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов включают также средства по уходу за телом и средства по уходу за домом, выросла на 0,3%.

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Экономика Италии
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