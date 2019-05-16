Четверг, 16 Мая 2019 года
14:33:16 МСК

ФАО поможет Таджикистану в управлении пестицидами

Экономика

Общей целью проекта является укрепление потенциала для надлежащего использования пестицидов в сельском хозяйстве

Душанбе, 16 мая 2019, 14:33 — REGNUM  Комитет по охране окружающей среды Таджикистана и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали новый проект по управлению пестицидами, сообщает 16 мая издание «Авеста».

В представительстве ФАО в Таджикистане отметили, что целью проекта является сокращение выбросов стойких органических загрязнений из вышедших из употребления пестицидов.

Общей целью проекта является укрепление потенциала для надлежащего использования пестицидов в сельском хозяйстве и предотвращения образования дополнительных хранилищ.

Напомним, в конце апреля 2019 года в пресс-службе ФАО сообщили, что почти половина вышедших из употребления пестицидов в мире находится в странах СНГ. При этом большая часть хранилищ находится в странах Туркестана.

Читайте также: Эксперты ФАО помогут Казахстану в борьбе с саранчой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить