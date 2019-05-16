ФАО поможет Таджикистану в управлении пестицидами

Душанбе, , 14:33 — REGNUM Комитет по охране окружающей среды Таджикистана и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали новый проект по управлению пестицидами, сообщает 16 мая издание «Авеста».

В представительстве ФАО в Таджикистане отметили, что целью проекта является сокращение выбросов стойких органических загрязнений из вышедших из употребления пестицидов.

Общей целью проекта является укрепление потенциала для надлежащего использования пестицидов в сельском хозяйстве и предотвращения образования дополнительных хранилищ.

Напомним, в конце апреля 2019 года в пресс-службе ФАО сообщили, что почти половина вышедших из употребления пестицидов в мире находится в странах СНГ. При этом большая часть хранилищ находится в странах Туркестана.

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