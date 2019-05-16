Объем валютных депозитов Южной Кореи сократился на $3,95 млрд

Сеул, , 14:31 — REGNUM В Южной Корее сократился объем валютных депозитов за счет ослабления курса южнокорейской воны к доллару США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, объем валютных депозитов сократился на $3,95 млрд и составил $63,2 млрд, что является самым низким показателем с декабря 2016 года.

Объем валютных депозитов в долларах США сократился на $3,12 млрд, до $53,46 млрд.

Известно, что на конец апреля курс воны к доллару составил 1 168,2 вон, что на 33,1 вон (~$0,028) больше, чем в марте этого года.

Объем валютных депозитов в евро сократился на $400 млн, в йенах — на $170 млн, в юанях — на $100 млн. Объем депозитов в других валютах, таких как фунт стерлингов и австралийский доллар сократился на $160 млн.

Кроме того, объем валютных депозитов юридических лиц сократились на $3,64 млрд, до $49,96 млрд, а объем депозитов физических лиц — на $310 млн, до $13,24 млрд.