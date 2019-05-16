Ставки по ипотеки в РФ могут снизиться во II полугодии 2019 года

Москва, , 14:17 — REGNUM В России существуют предпосылки для снижения ипотечной ставки во II полугодии 2019 года. Об этом заявил замгендиректора института развития Дом. РФ, председатель правления Банка Дом. РФ Артем Федорко, сообщается на сайте компании.

Он пояснил, что как институт развития, Дом. РФ видит, что можно ожидать снижения ставок по ипотеке с текущих уровней. Также важно обеспечить возможность банков выдавать до 2,5 млн кредитов ежегодно.

«Для достижения этой цели ипотечный портфель должен вырасти с текущих 7 трлн рублей в 2019 до 18−20 трлн рублей в 2024 году. Рынок должен вырасти практически в три раза. Банки к этому готовы», — подчеркнул Федорко.

Напомним, средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом «Жилье и городская среда», в 2019 году должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России намерен в ближайшие несколько лет добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8%.

Подробности: Центробанк назвал сроки снижения ставки по ипотеке до 8%