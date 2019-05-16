Во Франции 31% компаний не хотят инвестировать в 2019 году — исследование

Париж, , 14:13 — REGNUM Согласно исследованию страховой компании Euler Hermes, одно из двух предприятий во Франции планирует инвестировать в этом году как минимум столько же, сколько в 2018 году, и только 23% намерены увеличить свои инвестиции, сообщает Le Figaro.

Известно, что с точки зрения инвестиций в этом году французские компании сохраняют осторожность. 31% компаний во Франции не хотят инвестировать в 2019 году.

Издание отмечает, что эти результаты значительно ниже по сравнению с исследованием, проведенным два года назад, когда две трети опрошенных компаний во Франции планировали сохранить число своих инвестиций, 32%, выступили за увеличение инвестиций и только 14% решили не инвестировать вовсе.

Напомним, Euler Hermes— крупнейшая в мире страховая компания, специализирующейся на страховании экспортных кредитов. Компания имеет представительства в 54 странах мира.