Четверг, 16 Мая 2019 года
14:02:16 МСК

В Казахстане открыли центр исламских финансов

Экономика

В рамках центра будет предоставлена возможность сотрудничества с крупнейшими биржами

Нур-Султан, 16 мая 2019, 14:02 — REGNUM  Центр исламских финансов в Нур-Султане станет научно-образовательным кластером по обучению навыкам биржевого трейдинга, основам фундаментального и технического анализа и финансовой инженерии. Об этом 16 мая сообщает агентство «Казинформ».

Центр открыт при поддержке Казахского национального университета им. Аль-Фараби, международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Катарского университета Хамад Бин Халифа.

Отмечается, что в рамках центра будет предоставлена возможность практического инвестирования денежных средств и сотрудничества с крупнейшими биржами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель директора департамента исламского финансирования МФЦА Айжан Куаныш заявила, что в финансовом центре планируют создать консультативный совет по вопросам шариата.

Читайте также: В финансовом центре «Астана» планируют создать совет по вопросам шариата

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить