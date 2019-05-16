В Казахстане открыли центр исламских финансов

Нур-Султан, , 14:02 — REGNUM Центр исламских финансов в Нур-Султане станет научно-образовательным кластером по обучению навыкам биржевого трейдинга, основам фундаментального и технического анализа и финансовой инженерии. Об этом 16 мая сообщает агентство «Казинформ».

Центр открыт при поддержке Казахского национального университета им. Аль-Фараби, международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Катарского университета Хамад Бин Халифа.

Отмечается, что в рамках центра будет предоставлена возможность практического инвестирования денежных средств и сотрудничества с крупнейшими биржами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель директора департамента исламского финансирования МФЦА Айжан Куаныш заявила, что в финансовом центре планируют создать консультативный совет по вопросам шариата.

Читайте также: В финансовом центре «Астана» планируют создать совет по вопросам шариата