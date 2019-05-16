Президент Киргизии: «Мы можем конкурировать на мировом рынке экопродукции»

Бишкек, , 13:52 — REGNUM «Одно из главных направлений страны — это экспорт отечественной экологически чистой продукции. Мы можем быть конкурентоспособными на мировом рынке своей экологически чистой продукцией», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с жителями Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что государство старается развивать регионы, а потому местные власти также должны активно работать над привлечением инвестиций.

«Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест — основной критерий в оценке деятельности местной власти. Я часто встречаюсь с соотечественниками, живущими и работающими за рубежом, большинство из них готовы инвестировать в свою малую родину. Местные власти обязаны теснее работать с ними», — добавил он.

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Глава государства призвал местные власти усилить борьбу с коррупцией — быть не просто наблюдателями, а помогать государству.

Также Жээнбеков рассказал о стратегических направлениях развития страны, о реформах и крупных национальных проектах, о развитие регионов, о цифровизация страны, о поддержке местных предпринимателей, о повышении экспортного потенциала республики и о перенаправлении средств финансовых институтов в регионы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии составил $569,8 млн (свыше 36,9 млрд рублей), снизившись в сравнении с 2017 годом на 7,6%.

Отметим, что основной объем инвестиций иностранцы вложили в предприятия обрабатывающей сферы, в предприятия по добыче полезных ископаемых, в геологоразведку, в сферу финансового посредничества и страхования, а также в сферу информации и связи.

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