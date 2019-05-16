Экономист объяснил, почему «нормальная» жизнь в РФ стоит 78 тысяч рублей

Москва, , 13:58 — REGNUM Опрос, показавший, что большинству граждан РФ для «нормальной жизни» нужно около 78 тысяч рублей, отражает низкую продуктивность российской экономики, высокую долю ручного труда и низкую креативность в производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов.

«Вопрос в том, что такое «нормальное». У каждого свои нормы жизни. Здесь велик психологический фактор, — сказал экономист. — Но вообще у людей изначально заниженные ожидания — доходы низкие и падают последние несколько лет. Поэтому, отвечая на вопрос о том, сколько бы они хотели денег, они отталкиваются от своих теперешних сумм. Но всё равно это попытка согласиться на что-то очень скромное и маленькое».

В то же время экономист подчеркнул, что потребности, которые стоят перед человеком XXI века, это уже не просто крыша над головой, еда и одежда.

«В современном мире всё более важными вещами становятся доступное образование, здравоохранение, доступ к творческому, культурному развитию. А всё это в современной России требует всё больше денег, — сказал Комолов. — Но людей это волнует в меньшей степени. Люди, скорее всего, отвечали на вопрос, что их волнует сильнее всего в настоящий момент. И чтобы не беспокоиться о том, на что купить новую пару ботинок и что поесть на следующий день, они отвечали, что им хватит 78 тысяч рублей. Да, этой суммы, наверное, хватит на то, чтобы погасить основные жизненные потребности. И это при учёте, что уже есть жильё, например доставшееся по наследству. Тогда на поддержание физиологического выживания 78 тысяч, вероятно, хватит».

Однако таких скромных сумм, по словам Комолова, не хватит на то, чтобы гражданин мог развиваться как личность, как продуктивный работник, как творческий человек.

«Всё это естественным образом сказывается на состоянии экономики, потому что в конечном счёте отражает её низкую продуктивность и низкий уровень развития с высокой долей ручного труда, с низкой степенью креативности в производстве. Так что это не очень хороший признак, если люди называют такие низкие, небольшие суммы», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый холдингом «Ромир», показал, что сумма, необходимая для нормального уровня жизни средней российской семье, состоящей из трёх человек, должен составлять 78 тысяч рублей.

Опрос также показал, что 25% смогут «нормально» жить, если бюджет семьи составит от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Вторая группа опрошенных, в которую вошел 51% респондентов, заявила, что «нормальный образ жизни» можно вести, если ежемесячный доход составит 60−120 тысяч рублей в месяц. Третья группа респондентов придерживается мнения, что «нормальная жизнь» для семьи из трёх человек возможна, если бюджет составит сумма, превышающая 120 тысяч рублей.

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