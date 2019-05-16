Демурин: 78 тысяч рублей на семью из трёх человек – это недостойно России

Москва, , 13:24 — REGNUM Данные социологов о том, какой доход граждане России считают достаточным для нормального уровня жизни, подтверждают, насколько катастрофа 1991 года и последующее десятилетие опустили и уровень жизни, и потребности, и самооценку граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 мая, комментируя итоги исследования «Ромир».

Как сообщалось ранее, по данным социологов, граждане считают, что «для нормального уровня жизни» семье из трех человек нужны в среднем 78 тысяч рублей в месяц. За последний год этот показатель увеличился на 2 тысячи рублей (на 3%).

«Данные «Ромир», касающиеся денежных средств, которые жители России считают достаточными для поддержания нормального уровня жизни для семьи из трех человек, служат для меня лишь подтверждением того, насколько катастрофа 1991 года и последующее десятилетие ельцинского и первого послеельцинского правления опустили и сам жизненный уровень, и потребности, и, главное, самооценку наших сограждан. Для очень и очень многих в нашей стране сегодня эти «78 тысяч» звучат как вожделенная и недостижимая цель, но переведите эту сумму в доллары, и вы с такой «целью» станете посмешищем для большинства развитых стран!

На 78 тысяч в месяц семья из трех человек достойно жить не может. Кто-то не согласен? Хорошо, переформулирую: 78 тысяч рублей в месяц на семью из трёх человек недостойно России.

Спросите своих знакомых, как они оценивают соотношение советского и российского рубля. Оценки в моем окружении вокруг 1:500. Как же тогда быть с тем, что 78 тысяч «достаточно»? В СССР-то семья из трех человек точно доход более 150 рублей в месяц имела, и это при практически бесплатном жилье, бесплатном медицинском обслуживании, бесплатном образовании, почти бесплатных профсоюзных путёвках в санатории и пионерские лагеря!

Кстати говоря, в СССР люди ещё и накопления имели, это было правилом, в том числе и на селе. Сегодня же читаем другую «новость» на социальную тематику: большинство российских семей оказались вообще без сбережений. Опрос «Левада-центра» показал, что две трети семей в России вообще не имеют возможности откладывать деньги. А ведь это не просто нормально — иметь сбережения, это необходимо для стабильности семьи, для психологического спокойствия и устойчивости людей, их уверенности в будущем. Наших сограждан вместо этого посадили на иглу кредитов и вынуждают расплачиваться за них. Ну, точно, как оброком обложили!

Одним словом, никакой это не «нормальный» уровень жизни: трое на 78 тысяч. И не надо нас приучать к такой низкой самооценке подобными опросами!» — отметил Михаил Демурин.