Что такое «нормальный уровень жизни»: показания разнятся

Москва, , 13:07 — REGNUM Результаты опроса, показавшие, что большинство жителей России считают достаточным для нормальной жизни доход на семью из трёх человек примерно в 78 тыс. руб. в месяц или чуть больше $1200 в долларовом эквиваленте, говорят о том, что, во-первых, потребности у значительной части российского населения достаточно скромные, заявила корреспонденту заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Во-вторых, что в России высока дифференциация доходов, так как мнения о том, что такое «нормальный доход семьи» сильно разнятся, а в-третьих, что доходы граждан РФ могут сильно отличаться еще и от региона к региону», — уточнила эксперт.

По её мнению, в Москве семье из трех человек на зарплату 20 тыс. руб. в месяц прожить практически невозможно, или, если возможно, то очень тяжело, даже если семья получает какие-либо льготы и субсидии от государства. А в некоторых российских регионах зарплата в эквиваленте $300−400 в месяц считается нормальной, при том, что цены на товары и услуги приближаются к московским, но, правда, стоимость квартплаты, коммунальных услуг и аренды жилья ниже, чем в столице.

«Если сравнить желаемый россиянами средний доход в месяц примерно в $1200 со средними зарплатами в мире, результат окажется совсем не обнадеживающим. То есть если бы сегодня в России на таком уровне находилась средняя зарплата, страна по этому показателю все равно застряла бы где-то между Чили и Грецией», — считает эксперт.

Стоит отметить, что в Венесуэле средняя зарплата до текущего политического кризиса приближалась к $1000 в месяц. Однако здесь нужно принимать во внимание очень высокую дифференциацию доходов в стране. По уровню средней зарплаты ($620 в месяц) Россия, согласно данным Международной организации труда (МОТ) в 2018 году находилась повыше Кубы, но пониже Болгарии, и даже немного уступала Казахстану, где средняя зарплата составляет примерно $660 в месяц. До уровня средних зарплат в развитых странах ($2000−3000 и выше) России ещё далеко.

«При этом реальные доходы в России падают уже пятый год подряд. Даже официальные прогнозы пока не радуют: Минфин прогнозировал, что восстановление реальных доходов граждан РФ на докризисном уровне начнется не ранее 2020 года. Но даже когда реальные доходы восстановятся, это значит, что средняя зарплата вернется на уровень примерно в $750 в месяц, так что существенного прогресса в росте доходов населения ждать не приходится», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ИХ «Ромир», сумма, необходимая для нормального уровня жизни средней российской семьи, состоящей из трех человек, должна составлять 78 тыс. рублей.

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