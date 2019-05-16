Компания Sung Lim Energy построит в Индонезии солнечную электростанцию

Сунгайлиат, Индонезия, , 13:10 — REGNUM Южнокорейская компания Sung Lim Energy откроет в Индонезии компанию Sung Lim Energy Park, а также установит солнечную электростанцию в округе Банка. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания уже получила разрешение на будущий 105 га участок, где впоследствии будет построен парк. На данный момент, компания ожидает выдачу лицензии, которая является доказательством делового партнерства с Советом по электроэнергии Индонезии.

«Последнее время Индонезия все больше интересуется возобновляемыми источниками энергии. Мы планируем не просто построить небольшую солнечную электростанцию в округе Банка, но и увеличить объем вырабатываемой энергии будущем до 10 раз», — сообщили представители компании.

Известно, что на территории Индонезии 1 кВт солнечной энергии стоит 18,82¢, что немного выше, чем средняя стоимость по всему миру (10¢)