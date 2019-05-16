Производство промышленной продукции в Таджикистане выросло на 12,3%

Душанбе, , 12:50 — REGNUM Объем производства промышленной продукции в Таджикистане по итогам января-апреля 2019 года составил 7,6 млрд сомони ($806 млн), что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

В агентстве отметили, что основными экспортными товарами в республике являются хлопок-волокно, алюминий, драгоценные металлы, необработанная шкура и кожа, а также другие промышленные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года внешний товарооборот Таджикистана составил $1,3 млрд, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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