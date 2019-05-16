На Алтае выявлено существенное увеличение нецелевого использования средств

Барнаул, , 12:58 — REGNUM В 2018 году власти Алтайского края стали значительно хуже управлять финансами. Такой вывод можно сделать из официальной публикации, размещённой на сайте Алтайского краевого Законодательного собрания по итогам рабочей встречи спикера Александра Романенко и председателя Счетной палаты Алтайского края Виктора Миненка.

Всего в прошлом году проверяющие осуществили 55 контрольных мероприятий, из них половина — камерально (без выхода на объекты контроля).

«Существенно увеличилось нецелевое использование бюджетных средств, с 0,9 млн рублей в 2017 году до 55,3 млн рублей — в 2018 году, из которых 54,0 млн рублей выявлено в ходе выборочной проверки использования субсидии, выделенной из краевого бюджета на расчеты муниципальных образований края за потребленные топливно-энергетические ресурсы», — пояснил Виктор Миненок.

Также он отметил, что общая сумму выявленных в 2018 году финансовых нарушений составила 3199,3 млн рублей. На неэффективное использование бюджетных средств пришлось 324,6 млн рублей.

«Сумма выявленных нарушений, по сравнению с 2017 годом, выросла 1,8 раза и составила 1798,6 млн рублей», — отметили в Счётной палате.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые за всю историю Алтайского края его консолидированный бюджет на 2018 год превысил 100 миллиардов рублей. В ноябре 2017 года тогда ещё губернатор Алтайского края Александр Карлин отмечал, что добиться такого результата помогла «многолетняя краевая политика планирования расходов исходя из реальных возможностей региональной экономики, перспектив получения федеральной поддержки и обязательного выполнения всех социальных обязательств».

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