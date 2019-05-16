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Все уходит на потребление: эксперт о сбережениях граждан

Экономика

У двух третей российских семей нет никаких сбережений

Все уходит на потребление: эксперт о сбережениях граждан
Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Санкт-Петербург, 16 мая 2019, 12:30 — REGNUM  Отсутствие сбережений у российских семей вызвано самой простой причиной — низким уровнем доходов: ни сберегать, ни инвестировать большинству граждан нечего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 мая, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги исследования «Левада-центра».

Как сообщилось ранее, по данным социологов, у 65% российских семей отсутствуют сбережения. Этот показатель остается почти неизменным с 2012 года. Средний размер сбережений тех, у кого они есть (в основном это жители крупных городов), составляет от 140 до 219 тыс. рублей.

«Определяющий фактор здесь — уровень доходов. Большинству граждан нечего сберегать, потому что все уходит на потребление, и чем больше они зарабатывают — тем больше тратят.

Средства, которые не идут на потребление, можно либо сберегать, либо инвестировать. Но второй вариант в нашем случае неактуален — слишком малая доля граждан занята бизнесом.

В принципе, если люди начинают сберегать слишком много, это тоже может быть негативным фактом для экономики. Потому что, не будучи уверенными в завтрашнем дне и опасаясь все тратить, они таким образом тормозят экономический рост. Но у нас причины в другом», — отметил Александр Батушанский.

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Социологические опросы
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