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В Танзании проведут исследование нефтяных месторождений

Экономика

Министр энергетики призвал жителей Танзании оказать содействие исследованию, которое будет проводить крупная нефтедобывающая компания

Дар-эс-Салам, Танзания, 16 мая 2019, 12:19 — REGNUM  Правительство Танзании совместно с нефтедобывающей компанией Total проведет исследование месторождений нефти в стране, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра энергетики Танзании Титуса Калемани во время празднования 50-летия работы компании Total в Танзании.

По информации издания, 15 мая Калемани сообщил о том, что под залежами природного газа в Танзании часто находится нефть. Правительство провело переговоры с представителями Total и договорилось провести исследование для подтверждения данной гипотезы.

Калемани призвал жителей Танзании оказать содействие исследованию.

С своей стороны, исполнительный директор Total Tanzania Тарик Муфаддал сообщил, что за 50 лет компания стала владельцем большинства заправочных станций, а нефть, продаваемая компанией, лидирует по качеству. Кроме того, он отметил, что компания предоставляет достойные общественные услуги.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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