Граждан РФ погружают в искусственную нищету – Михаил Делягин

Москва, , 12:12 — REGNUM Российское государство циничным образом не выполняет свои функции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя опрос «Левада-центра», показавший, что больше половины российских семей не могут делать сбережений.

«Эти данные хорошо согласуются с данными официальной социологии, — сказал Делягин. — Они даже несколько лучше, чем данные того же ВЦИОМ, опрос которого несколько лет назад показывал, что в России 8% людей являются нищими и чуть более 70% людей являются бедными, то есть не имеют возможности с текущих доходов купить простую бытовую технику. Понятно, что, если вы со своих доходов не можете купить простую бытовую технику, которая недорогая сейчас, то соответственно вы в принципе не можете делать сбережения».

По словам Делягина, несколько лет назад СМИ опубликовали данные опроса, проведённого другой авторитетной социологической организацией, который показал, что 70% российских семей не имели сбережений, а из оставшихся 30% только половина имели сбережения, на которые можно прожить больше двух месяцев.

«То, что у нас идёт экономический кризис, то, что у нас падают реальные доходы населения, даже по официальным данным Росстата, а доля людей, которые сберегают, остаётся на прежнем уровне, — сигнал позитивный, — уточнил Делягин. — Однако это не меняет характера данной статистики, что большинство граждан РФ живут в бедности и удерживаются в ней искусственно».

При этом экономист подчеркнул, что такое положение дел нельзя объяснить объективной макроэкономической ситуацией.

«Когда у нас стремительно растёт количество долларовых миллиардеров, а три из десяти богатейших жителей Лондона — выходцы из России, федеральный бюджет захлёбывается от денег, а накопленные международные резервы России в два раза превышают уровень, необходимый для обеспечения стабильности рубля, то понятно, что в этих условиях бедность людей носит искусственный характер, — убежден Делягин. — У одних суп жидок, а у других жемчуг отнюдь не мелок. Это результат государственной политики. Само собой так не складывается. И смысл существования государства заключается именно в том, чтобы исправлять те диспропорции, с которыми рынок и общество самостоятельно справиться не могут. То есть Российское государство свои функции не исполняет самым циничным, наглым и откровенным образом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», более половины (65%) российский семей не имеют никаких сбережений. Доля семей, не имеющих возможности сберегать деньги, практически не меняется с 2012 года. Что касается среднего размера сбережений, то он составляет 140−219 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Более половины семей в России не имеют никаких сбережений — опрос