«Северный поток — 2»: бросит ли Евросоюз свою выгоду под ноги реваншистам

Берлин, , 11:44 — REGNUM В Европейском союзе пытается взять верх линия на подчинение экономики политике: отказ от осуществления проекта «Северный поток — 2» нанёс бы и Германии, и всему ЕС серьёзный ущерб, отметил в четверг, 16 мая, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания канцлера Германии о вероятности остановки проекта строительства газопровода.

Как сообщалось ранее, Ангела Меркель заявила, что, несмотря на утверждение новой Газовой директивы ЕС, Еврокомиссия не сможет остановить реализацию проекта. Директива даст Еврокомиссии больше возможностей для опротестования проекта, но не остановит его, отметила канцлер.

«Осуществление проекта «Северный поток — 2» — это один из оселков, по которым определяется будущее Европейского союза. Есть и другие оселки, но этот — один из главных.

Европейский союз — это объединение, изначально созданное странами Западной Европы для защиты их экономических интересов, обеспечения условий для их, как сейчас говорят, опережающего экономического развития, превращения Европы в ведущую мировую экономическую силу. Защищать военно-политические интересы Западной Европы в тот момент было призвано НАТО; это только позже, по мере возникновения политических разногласий между западноевропейскими «грандами» и Вашингтоном политическая составляющая в деятельности ЕС стала усиливаться. Но эта политическая составляющая в идеале всегда рассматривалась как нечто, способствующее осуществлению торгово-экономических устремлений европейцев, а не препятствующее ему.

Сегодня, как мы видим на примере «Северного потока — 2», но не только на этом примере, в Европейском союзе пытается взять верх линия на подчинение экономики политике. Отказ от осуществления проекта «Северный поток — 2» нанёс бы и Германии, и всей Европе серьёзный экономический ущерб. Бросить реальную выгоду и долгосрочное сотрудничество с проверенным партнёром под ноги конъюнктурным амбициям озлобленных реваншистов-новичков и американскому капиталу значило бы подорвать саму основу, саму логику и смысл существования тесного европейского экономического объединения.

Впрочем, в сегодняшнем виде ЕС уже не может рассматриваться нашей страной как перспективный и интересный партнёр. Захотят ещё больше себя ослабить, превратить нынешние шатания в конвульсии, ну что же: так тому и быть.

Уверен, однако, что Германия её противникам в Европе и за океаном пока не по зубам. Москва же все необходимые гарантии по сотрудничеству в газовой сфере и Берлину, и ЕС дала, и требовать от неё постоянного их подтверждения абсурдно», — отметил Михаил Демурин.

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