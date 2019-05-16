«Сычуань-Чувашия»: на китайского инвестора подали новый многомиллионный иск

Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии на китайского инвестора, заявившего о вложении 10 млрд рублей в строительство агропарка, подают иски местные компании. «Руском» потребовало арестовать денежные средства китайского инвестора и взыскать свыше 30 млн рублей в связи с «ненадлежащим исполнением обязательств по оплате стоимости земельных участков». В апреле суд отказал в удовлетворении заявления, а уже в мае принял новый иск — от подрядчика работ по расчистке «СУ-56», который просит взыскать около 25 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Арбитражный суд Чувашии.

25 апреля 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес определение по иску общества «Руском» из Чебоксар в отношении ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания». Заявитель требовал взыскать 30 074 811 рублей, в том числе 29 000 000 рублей долга и 1 074 811 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20 сентября 2018 года по 13 марта 2019 года. В документе отмечается, что исковые требования «мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате стоимости земельных участков, приобретенных ответчиком в рамках договора купли-продажи земельного участка от 27.07.2018».

«Руском» просил суд для обеспечения иска наложить арест на денежные средства, принадлежащие ответчику, в том числе запретить совершать сделки по отчуждению или связанные с возможностью отчуждения или уменьшения доли в уставном капитале. Также общество просило запретить налоговой службе совершать регистрационные действия в отношении ответчика по открытию расчётных счетов в банках, изменению состава участников, уменьшению, увеличению, отчуждению или возможностью отчуждения доли в уставном капитале.

«Заявление мотивировано тем, что учредителем ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» является общество со 100% иностранным капиталом в размере 800 000 000 рублей, что указывает на вероятность выхода (возврата) учредителями своих активов, задействованных в хозяйственной деятельности ответчика, в том числе за счёт уменьшения его уставного капитала», — говорится в документе.

Суд констатировал, что уставный капитал ответчика многократно превышает размер исковых требований общества «Руском» по настоящему делу, то есть «гарантирует истцу удовлетворение таких требований в случае принятия решения о взыскании денежных средств». Также отмечается, что суду не были представлены доказательства возможного принятия ответчиком «корпоративных изменений уставного капитала».

"Истец не доказал факта существования реальной угрозы неисполнения решения суда в случае взыскания денежных средств, не представил суду каких-либо доказательств того, что ответчик своим поведением создает угрозу для исполнения судебного акта, равно как и доказательств отсутствия у ответчика денежных средств и иного имущества для такого исполнения», — говорится в определении Арбитражного суда Чувашии.

Суд отказал «Рускому» в удовлетворении ходатайства.

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Ранее чувашские власти заявляли, что непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе в рамках реализации проекта по строительству агропарка. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов ранее сообщал, что инвесторы просили участки в Чебоксарском районе для переработки продукции, но затем выяснилось, что выкуплены участки в Моргаушском районе. Это стало полной неожиданностью для чувашских властей. Ещё и выяснилось, что проданные участки затрагивают площади, планируемые для выделения многодетным семьям.

«Инвестор самостоятельно — подчеркну, так оно и было — без согласования с Чувашской Республикой вступил в гражданско-правовые отношения с частным собственником — ООО «Руском», заключив договора купли-продажи четырёх земельных участков, расположенных на территории Моргаушского района. Купленные участки отнесены к землям населённых пунктов с разрешённым использованием для объектов жилой застройки», — заявлял в 2018 году Сергей Артамонов, напомнив, что это не противоречит законодательству.

По его словам, «как вариант», участки общество планирует использовать для «строительства, в том числе молочного завода». Однако в Моргаушском районе жители выступили против строительства завода.

На этом судебные баталии не завершились. 7 мая 2019 года в суд на китайскую компанию подало общество «СУ-56», зарегистрированное в Аликовском районе. Компания просит взыскать с ответчика 24 872 327 рублей 28 копеек. 13 мая суд принял дело к рассмотрению и назначил заседание на 18 июня. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство «СУ-56» об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 147 362 рублей до рассмотрения спора.

Напомним, в Порецком районе более 4870 гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности Кудеихинского и Сиявского сельских поселений, через аукционы были переданы китайскому инвестору в аренду на 25 лет. Здесь развернулись культуртехнические работы по расчистке пашни силами ряда подрядных организаций, в том числе общества «СУ-56».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех (мощность 50 тыс. голов в год), завод по производству молочных изделий (мощность переработки 100 тонн в день), завод по переработке овощей (мощность 22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное хранилище, логистический и другие склады.

Данный проект реализуется в рамках договора о сотрудничестве между Россией и Китаем. Ранее инвестор подчёркивал, что в его планах инвестора — производство экологически чистой продукции, наиболее востребованной на мировых рынках.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» зарегистрировано в феврале 2018 года. Учредителем выступило ООО «СЫЧУАНЬ РЭЙЛВЭЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КО., ЛТД» (Китай). Уставный капитал — 800 000 000 рублей. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. В январе 2019 года минприроды Чувашии выдало лицензию на пользование недрами на срок до 15 января 2024 года.

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