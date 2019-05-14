Гендиректор непостроенной в Литве АЭС за растраты наказан штрафом

Вильнюс, , 15:06 — REGNUM Бывший генеральный директор Висагинской АЭС, которую в Литве даже не начали строить, Арвидас Вайткус признан виновным в злоупотреблении полномочиями при растрате 900 тыс. евро, признал сегодня, 14 мая, Вильнюсский участковый суд. Вайткусу назначен штраф в размере 11 298 евро. Это решение может ещё быть оспорено в суде вышестоящей инстанции.

Вайткусу были предъявлены обвинения после того, как появились подозрения, что с 14 сентября 2012 года по 28 января 2013 года он злоупотреблял служебным положением, когда без проведения конкурсных закупок незаконно приказал заплатить компании Viešųjų ryšių partneriai за дополнительно предоставленные коммуникационные услуги. За эти услуги было заплачено 905 822, 83 евро.

Этот случай коррупции прокуроры начали расследовать после обращения тогдашней парламентской фракции социал-демократов, которое она представила в ноябре 2012 года — после того, как появились подозрения, что Висагинская АЭС непрозрачно проводит конкурсные закупки.

Напомним, Висагинскую АЭС в Литве так и не начали строить. Литва не сумела привлечь инвесторов и не договорилась с Латвией, Эстонией и Польшей. Висагинская АЭС должна была быть построена рядом с остановленной Игналинской АЭС.