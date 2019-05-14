Частные банки в РФ лучше отпустить «в свободное плавание» — мнение

Москва, , 15:03 — REGNUM Предложение Минэкономразвития РФ запретить госбанкам покупать частные очень своевременное, поскольку фактически крупных частных банков в России почти не осталось, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка.

Банки с государственным участием в плане конкуренции находятся на две головы выше, чем любой крупный частный банк, потому что у них есть доступ к большому административному ресурсу, который позволяет им действовать свободнее. К тому же, такая инициатива может возродить живую конкуренцию за клиентов у банков, которые сейчас имеют госучастие и не очень качественно относятся к обслуживанию клиентов.

«Главное, если закон будет принят, чтобы у Центробанка РФ была ограничена возможность заниматься выкупом частных банков (полностью или его долей). Это единственная опасность, которая остается при таком предложении», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, тот долгий период, когда государство старалось войти в любую сферу бизнеса, в том числе и банковскую, и заниматься там жестким регулированием, показывает, что на сегодняшний день госучастие никак не способствует ни оздоровлению банковской системы, ни извлечению прибыли, ни повышению финансовой стабильности. Вероятно, необходимо отпустить «в свободное плаванье» хотя бы часть банковской системы, чтобы посмотреть, приведет ли это к улучшениям экономических показателей.

«Остается также вопрос, что при принятии такого закона станет с банками, в которых уже имеется госучастие. В этом случае либо государство будет выходить из этих банков, и начнется рыночная конкуренция между банками, либо свой независимый статус сохранят те банки, которые все еще без государственного участия. Возможно, что в дальнейшем, появится несколько крупных частных банков, которые будут бояться уйти под госрегулирование», — высказал свою точку зрения Скрипка.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на приобретение государством долей частных банков предлагается ввести в России. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

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