В трех городах Алтайского края начались испытания теплосетей

Барнаул, , 06:01 — REGNUM С 13 мая теплосетевые подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Алтайском крае начали гидравлические испытания трубопроводов на прочность. Как сообщает управление по внешним связям СГК, стартовала кампания в краевой столице по контуру Барнаульской ТЭЦ-3, затем 14 мая в Бийске, 15 мая в Рубцовске.

Согласно отраслевым правилам, испытания должны проводиться не менее одного раза в год и не позднее двух недель после завершения отопительного сезона. Это необходимое условие для подготовки инфраструктуры к следующему отопительному периоду. В Барнауле и Биске проведение гидравлических испытаний потребует временного ограничения подачи горячей воды.

С 13 по 22 мая в Барнауле проводятся испытания тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Опрессовано будет порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, после этого — с 23 мая по 5 июня — энергетики приступят к ремонтам на теплосетях. С 14 по 31 мая испытания оборудования и тепловых сетей запланированы в городе Бийске. После чего также стартуют работы по устранению выявленных повреждений и текущий ремонт, который продлится до 5 июня.

Иначе ситуация обстоит в Рубцовске, здесь гидравлические испытания тепловых сетей на прочность не несут за собой отключение ресурса. Это вызвано конструктивными особенностями системы — трубопровод горячего водоснабжения выделен отдельно. Испытания пройдут в два этапа: с 15 по 19 мая — в южной части города, с 19 по 31 мая — на севере. В это же время также будут протестированы теплосети Западного посёлка и района сад-город.

Важно отметить, что теплоноситель в тепловых сетях, в этот период будет подаваться с повышенным давлением при температуре не выше 30−35 градусов Цельсия. И так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки в этот период горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах во избежание нарушений на внутридомовых коммуникациях.