Глава Lotte Group лично встретился с президентом США — СМИ

Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Председатель южнокорейской компании Lotte Group Син Дон Бин посетил Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что президент США Дональд Трамп впервые после своей инаугурации в январе 2017 года встретился в Белом доме с главами конгломерата.

«Я очень рад встрече с главой Lotte Group», — сообщил президент США в своем аккаунте Twitter. — «Эта компания инвестировала в Луизиану 3,1 млрд. Эти средства поспособствуют созданию тысячи рабочих мест для американского народа».

Известно, что дочерняя компания Lotte Chemical завершила строительство завода в Луизиане, способного производить 1 млн тонн этилена в год. Общая сумма инвестиций в проект составила $3,1 млрд.

Кроме того, компания Lotte Group стала первой южнокорейской компанией, вышедшей на гостиничный рынок Северной Америки.

В августе 2015 года компания приобрела отель с 130-летней историей New York Palace Hotel и сменила его название на Lotte New York Palace и внесла кое-какие изменения, среди которых открытие спа-салонов и банкетных залов.

Хотим отметить, что каждое заседание Генеральной Ассамблеи ОНН проходило в отеле Lotte New York Palace, за что это здание окрестили «вторым Белым домом».

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