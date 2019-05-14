В Иркутской области исследуют 50 000 кв. км территории для поиска газа

Иркутск, , 14:52 — REGNUM Порядка 50 000 квадратных километров планируют исследовать российские геофизики в пределах Ковыктинской зоны газонакопления при помощи съёмки с воздуха, сообщает 14 мая пресс-служба компании «Газпром».

Аэрогеофизические работы, включающие аэромагнитометрию и аэрогравиметрию, начались в мае текущего года. В результате специалисты планируют создать современную геофизическую основу для поиска углеводородов. Для проведения работ задействован самолёт «Cessna Grand Caravan» с установленным на борту специальным геофизическим оборудованием.

«При создании геомеханической 3D модели месторождения мы применяем комплексный подход с использованием различных видов работ: поисково-разведочного бурения, строительства скважин двойного назначения для отработки эксплуатационных технологий, масштабной сейсморазведки 3D, геохимических исследований», — сообщил генеральный директор компании «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

Он добавил, что аэрогеофизическая съемка станет еще одним направлением, позволяющим повысить уровень точности данных о строении месторождения.

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