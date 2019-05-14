Продовольственная безопасность, а не «мясной хайп гламурщиков» инстаграма

Москва, , 14:40 — REGNUM Сегодня Россельхознадзор не просто должен эффективно развивать законодательную базу регулирования по контролю ввоза продуктов сомнительного происхождения, но и по примеру многих продовольственных держав инициировать их полное уничтожение при попытке провоза на контрольно-пропускные пункты России. Стоит изучить вопрос у коллег в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии и ряда стран Юго-Восточной Азии. В эти страны не въехать даже с домашним бутербродом колбасы, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Угроза умышленного занесения вируса в Россию через ввозимую частными лицами мясную продукцию очень велика. Усиление продовольственной безопасности России должно набирать обороты. А избалованные сладким инстаграмным образом жизни богатые граждане пусть не забывают в какие времена они сегодня живут», — отметил эксперт.

Активные любители мясного хайпа просто не отдают себе отчет, выражая недовольство как свой личный запрет, привлекая к себе внимание в социальных сетях. Дальше их болтовни в аккаунтах охват онлайн-аудитории будет ничтожным. А вот реальные вспышки АЧС (африканской чумы свиней) за последние годы уже опоясали границы России: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, другие страны Центральной Европы.

«Важно отметить, чтобы конкуренция в продовольственной отрасли развивалась и далее, качество выпускаемой продукции не падало, а цены не росли. Вводимые меры не должны снизить градус конкуренции среди российских производителей», — высказал своё мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России напомнили о правилах ввоза в страну импортной продукции. По действующим правилам в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без сопроводительных документов можно ввозить импортную продукцию весом до 5 кг на одного человека.

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