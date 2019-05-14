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В Казахстане планируют расширить контроль субъектов кредитования

Экономика

Задолженность каждого заемщика в среднем составляет $2108

Нур-Султан, 14 мая 2019, 14:38 — REGNUM  В Казахстане растет закредитованность граждан и нарушаются интересы заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов кредитования. Об этом 14 мая заявил заместитель председателя Национального банка республики Олег Смоляков в Мажилисе (нижней палате парламента) республики, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в Казахстане необходимо ввести инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования для недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения.

Замглавы Нацбанка добавил, что общая задолженность по кредитам составляет 4 трлн тенге ($10,5 млрд), а задолженность каждого заемщика в среднем составляет 800 тыс. тенге ($2108). Для решения перечисленных проблем планируется расширить полномочия надзорного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Олег Смоляков представил депутатам Мажилиса Казахстана законопроект по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности. Документ предлагает передать функции регулирования финансового рынка специальному агентству при президенте республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют создать орган по контролю за финансовыми рынками

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Экономика Казахстана
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