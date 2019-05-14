Выплавлен первый слиток из золота, добытого в ТОР «Николаевск»

Хабаровск, , 14:31 — REGNUM Первый слиток золота выплавила компания «НГК Ресурс», резидент территории опережающего развития «Николаевск» (Хабаровский край), в рамках подготовки к запуску золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка». Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Реализация проекта находится в финальной стадии готовности. В настоящее время введены в эксплуатацию объекты первой очереди, получены необходимые лицензии.

«В режиме пуско-наладки мы запустили дробильно-сортировочный комплекс, золотоизвлекательную фабрику и сегодня отлили первые слитки золота 860 пробы общим весом около 39 килограммов», — сообщил руководитель проекта «НГК Ресурс» Валерий Гуминский.

Добавим, месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год. После выхода на проектную мощность оно может стать одним из крупных в регионе. Защищенные запасы золота только в южной зоне составляют 15,2 тонны. Сегодня ТОР «Николаевск» ведет доразведку месторождения.

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