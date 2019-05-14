Названа прибыль компании Samsung Fire & Marine Insurance в 2019 г

Сеул, , 14:47 — REGNUM В первом квартале 2019 года финансовые показатели южнокорейской страховой компании Samsung Fire & Marine Insurance заметно сократились за счет увеличения расходов и ростом коэффициента потерь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, чистая прибыль компании составила 230,8 млрд вон (~$194,3 млн), что на 23,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи компании увеличились на 1%, до 4,59 трлн вон (~$), а операционная прибыль, напротив, сократилась на 23,4%, до 431,9 млрд вон (~$363,59 млн).

Сумма страховых взносов по общему страхованию сократились на 4,8%, до 310,2 млрд вон (~$261,14 млн), в то время как суммы взносов по долгосрочному и авто страхованию увеличились на 0,5% и 3,9%, до 3,24 трлн вон (~$2,72 млрд) и 1,25 трлн вон (~$1,05 млрд) соответственно.

Инвестиционная прибыль компании сократилась на 4,6%, до 489 млрд вон (~$411,66 млн).