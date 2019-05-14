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В ЮАР повысился уровень безработицы

Экономика

Это одна из основных проблем южноафриканского общества, по мению избирателей

Кейптаун, 14 мая 2019, 14:44 — REGNUM  В первом квартале 2019 года уровень безработицы в ЮАР возрос до 27,6%, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

В четвертом квартале 2018 года уровень безработицы был 27,1%.

Статистическое бюро ЮАР сообщило о сокращении рабочих мест во всех секторах экономики в первые три месяца 2019 года.

Строительная индустрия переживает наибольшее сокращение рабочих мест. Более 6,2 миллионов человек не смогли получить работу, по состоянию на март 2019 года.

Около 38% безработных перестали искать рабочие места.

Безработица — одна из главных проблем в ЮАР, как показали социологические опросы перед прошедшими парламентскими выборами.

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Безработица
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