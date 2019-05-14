Санкции и налоги – Хазин о том, почему РФ теряет иностранные инвестиции

Москва, , 15:06 — REGNUM Та модель привлечения в РФ иностранных инвестиций, которая работала раньше, больше не эффективна, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что приток иностранных инвестиций в РФ опустился до минимума за последние 10 лет.

«Вообще говоря, поток инвестиций в страну, где происходит экономический спад, не растёт. Потому что прибыль не получишь, — сказал Хазин. — Я про это много говорил — с 2008 года та модель привлечения иностранных инвестиций, которая работала раньше, больше не работает. Единственное исключение — нефтянка. По этой причине масштаб инвестиций определяется исключительно крупными контрактами в нефтянке. Есть крупный контракт — есть инвестиции. Нет крупного контракта — нет инвестиций».

Дополнительным фактором являются санкции. Как заметил Хазин, поскольку прямые контакты с Россией становятся для банков и крупных компаний токсичными (можно нарваться на американские санкции), то все «начинают выкручиваться».

«Так что не исключено, что часть иностранных инвестиций сделана какими-нибудь «левыми» способами. Так что они в статистику не попали, — уточнил экономист. — Но нужно ещё не забывать, что увеличивалось налогообложение, что ещё больше сократило потенциальную прибыль. Инвесторы прикинули и решили, что прямые инвестиции в сложившейся ситуации нерентабельны. Это уже результат политики Центрального банка и правительства».

Напомним, как сообщалось ранее, согласно выводам экспертов ЦБ РФ, изложенным в апрельском бюллетене «О чём говорят тренды», приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2018 году в денежном выражении сократился. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2018 года составил 8,8 млрд долларов, что более чем втрое меньше, чем в 2017 году — 28,6 млрд долларов. Как подчеркивает Forbes, это минимальное значение притока инвестиций из-за рубежа за 10 лет.

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