Льготные авиабилеты через портал госуслуг – «крайне актуальная» мера

Москва, , 14:21 — REGNUM Безусловно, ситуация, при которой льготные категории граждан вынуждены стоять в очередях за положенными им по российскому законодательству авиабилетами по несколько часов, а то и дней, не совместима с реализацией стратегии перехода Российской Федерации к цифровой экономике. Поэтому предложение Минтранса о продаже через портал госуслуг билетов на субсидируемые маршруты в Калининград, Симферополь и Владивосток крайне актуально, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

«Упрощение процедуры приобретения льготными категориями граждан РФ билетов на субсидируемые маршруты безусловно будет способствовать увеличению количества туристов, прилетающих в эти регионы. Так как практически во всех российских туристских продуктах очень существенная составляющая — это транспортные расходы, доля которых в стоимости отдыха доходит до 25−50%.

Поэтому снижение этой составляющей хотя бы для некоторой части населения приведет к повышению привлекательности поездок в данные регионы, в которых в последние годы активно развивается внутренний туризм», — пояснил эксперт.

Однако, следует понимать, что это задача не сегодняшнего, и даже не завтрашнего дня, так как нужно решить, как организационно-правовые, так и технические вопросы по реализации данного решения. Скорее всего на это уйдет не менее года.

«Но тем не менее важно начать решать эти вопросы уже сейчас, тогда будет надежда, что к следующему летнему сезону снизится количество проблем с приобретением всеми льготными категориями граждан авиабилетов на субсидируемые маршруты, что положительно отразиться на туристском потоке в вышеуказанных регионах России», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России.

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