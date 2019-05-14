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В Крыму не будут церемониться с недобросовестными арендаторами пляжей

Экономика

Если предприниматели не смогут их качественно и своевременно содержать, с ними быстро расстанутся

Симферополь, 14 мая 2019, 14:19 — REGNUM  Власти не должны идти на поводу у недобросовестных пользователей пляжей и в случае срыва сроков их подготовки инициировать разрыв контрактов с арендаторами. Об этом 14 мая на заседании Совета министров республики заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Документы не получили — пляжи не открываются. При этом принимаются сразу меры по расторжению договоров и открытию пляжей, например, муниципальным предприятием, чтобы не страдали крымчане и туристы от бестолковости должностных лиц», — предложил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что около 10% пляжей полуострова могут не успеть подготовить к старту летнего сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму рассказали, сколько пляжей не готово к лету

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Туризм в Крыму
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