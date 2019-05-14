«Взлёт» биткоина вызвало обострение торговой войны США и Китая

Москва, , 14:10 — REGNUM Очередное обострение торговой войны между США и Китаем могло вызвать дополнительный взлёт биткоина. В частности, сейчас очевидно, что данная ситуация может привести к высокой волатильности и валютного рынка, и рынка ценных бумаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения «ОПОРЫ России», к.э.н. Владимир Григорьев.

Естественно, по его мнению, спекулянты этим пользуются, чтобы стимулировать спрос на биткоин, так как их цель — дешевле купить и подороже продать. При этом биткоин очень подвержен именно колебаниям, вызванными интересами спекулянтов. Также известно, что такие квазиденежные единицы используются для совершения финансовых транзакции, минуя традиционные переводы.

«Стоит отметить, что эта валюта лишена какого-либо серьезного фундамента, стабильной эта денежная единица точно не будет. На колебание ее стоимости будет также влиять состояние других сегментов финансового рынка: валютного, фондового и кредитного. Чем хуже ситуация в других сегментах рынка, тем больше инвесторов будет испытывать желание вложится в биткоин и другие криптовалюты», — пояснил эксперт.

В противном случае таких желающих будет меньше. Помимо этого, на рынок криптовалют и биткоина в частности будет оказывать влияние политика регуляторов — Центральных банков крупнейших стран. При создании благоприятной среды для функционирования криптовалют — курс вырастет, а если же будет больше ограничительных мер — курс начнет снижаться.

«Стоит отметить, что подобный скачок влияет в целом на рынок криптовалют, потому что биткоин занимает более 50% объёма торгов, и его доминирование несет абсолютный характер. Соответственно, все колебания биткоина скажутся и на всем рынке криптовалют», — считает Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $7 тыс. за единицу, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

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