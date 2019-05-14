Южнокорейские компании приняли участие в малайзийской выставке красоты

Куала-Лумпур, , 14:12 — REGNUM Южнокорейские косметические компании со штаб-квартирой в городе Кванджу приняли участие в Международной выставке красоты, прошедшей в столице Малайзии в период с 11 по 14 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Кванджу.

По их словам, шесть южнокорейских компаний, таких как Maison, ROK-Biotech, All That Nature, Chungdo, Raffine, заключили экспортные контракты на общую сумму $8,2 млн.

В этом году в 13-й Международной выставке красоты приняло участие 680 компаний со всего мира, а количество участников составило более 250 тыс. человек.

Известно, что косметические компании Maison, Raffine, BioFiji подписали экспортные контракты на сумму от $1,5 млн до $3 млн на срок от года до трех лет.

Кроме того, компании ROK-Biotech, All That Nature, Chungdo заключили экспортные контракты на сумму от $500 тыс. до $800 тыс.

«Мы рады, что наши компании смогли выйти на зарубежные рынки. Мы приложим все усилия, чтобы поддержать более 160 конкурентоспособных косметических компаний города», — сообщили представители администрации.