В Волгограде «оптимизируют» троллейбусы и трамваи?

Волгоград, , 13:52 — REGNUM Количество рейсов трамваев и троллейбусов в Волгограде будет сокращено с 1 июля. Решение принято в целях экономии. Сокращение коснется вечерних рейсов — при том, что горожане и без оптимизации жалуются на плохое транспортное обслуживание.

«В целях оптимизации пассажирских перевозок, сокращения эксплуатационных расходов предприятия по согласованию с департаментом городского хозяйства администрации Волгограда принято решение с 1 июля уменьшить размеры движения в вечернее время суток», — сообщает V1.ru со ссылкой на приказ руководства МУП «Метроэлектротранс».

Копия приказа также опубликована волгоградским телеграм-каналом «Красный депутат». Как уточняется, сокращение коснётся маршрутов трамваев №2, 3, 4, 10, 13 и троллейбусов № 9, 12, 15а, начиная с 20:30.

Официального подтверждения этой информации со стороны МУП «Метроэлектротранс» пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте Волгограда выросла сразу на пять рублей — с 20 до 25 (с 18 до 20 рублей — по карте «Волга»).

Добавим также, что, по информации волгоградского филиала МРСК Центра, МУП «Метроэлектротранс» выплатил компании 6,6 млн рублей долгов за электроэнергию.