Госдума смягчает условия вывоза культурных ценностей из РФ

Москва, , 13:44 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на смягчение правил уплаты госпошлины за выдачу документов на временный вывоз культурных ценностей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Инициатива предлагает ограничить максимальный размер госпошлины за выдачу документов, которые позволяют вывозить культурные ценностей из РФ на время. Правительство предлагает установить предел размера такой пошлины в 5 тыс. рублей. Сегодня размер госпошлины за такие операции составляет 0,01% от страховой стоимости вывозимых культурных ценностей. При этом, отмечают в правительстве, некоторые культурные ценности могут иметь высокую стоимость — свыше 50 млн рублей. Речь, например, о выставочных проектах из частных российских коллекций.

Кроме того, правительство также предлагает освободить музыкантов, которые выезжают из РФ на гастроли и концерты со своими музыкальными инструментами, от уплаты госпошлины за выдачу документов на вывоз музыкальных инструментов. Нововведение коснется музыкантов, играющих на струнных и смычковых музыкальных инструментах. Как отмечают авторы инициативы, такие нормы повысят количество гастролей и участия российских музыкантов в международных конкурсах, что будет популяризировать творчество российских артистов за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство удешевляет вывоз культурных ценностей