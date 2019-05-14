«Без средств к существованию»: проблемы работников завода в Оренбуржье

Светлый, Оренбургская область, , 13:59 — REGNUM В Оренбуржье бывшие сотрудники Светлинского ферроникелевого завода, весь штат которого уволили, так и не получили положенных выплат. Работники остались без средств к существованию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбургской области и добавили, что ситуация усугубляется.

По данным профсоюзной организации, завод имеет задолженность по налогам и сборам, не осуществляет расчеты с контрагентами. Кроме того, предприятие, в отношении которого начата процедура банкротства, задолжало работникам примерно 6 млн рублей зарплаты и выходных пособий.

«За март-апрель работники так и не получили зарплату, компенсации за отпуск и так далее, несмотря на заверения представителей администрации предприятия. Положенные выплаты при сокращении работники также не получили. В настоящее время направленно коллективное заявление в прокуратуру Светлинского района, где по данному обращению проводится проверка», — сказала юрисконсульт областной организации горно-металлургического профсоюза России Елена Скрипникова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлинский ферроникелевый завод, который являлся градообразующим предприятием монотерритории, по сути, прекратил своё существование. 25 апреля завод обесточен, а 30 апреля уволены последние сотрудники. По словам председателя Оренбургской областной организации ГМПР Оксаны Обрядовой и депутата Заксобрания региона Максима Амелина, оборудование предприятия пилили и сдавали на металлолом.

Работникам обещали выплатить к 30 апреля всю задолженность, а также социальные выплаты по коллективному договору при увольнении по сокращению. Кроме того, говорили о возможной выплате премий.

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